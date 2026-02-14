Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал aif.ru, где сейчас на территории Украины в основном дислоцируются офицеры НАТО.
«Офицеров НАТО не особо много сейчас на юго-востоке страны. Сейчас такая погода, которая у них вызывает стресс, и потом им приходится долго посещать психологов. Юго-восток стал неудобным и даже опасным для иностранных офицеров. Сюда приезжают бразильцы, колумбийцы и другие. А вот европейцы появляются здесь редко», — сказал Лебедев.
По данным подпольщика, европейские офицеры чаще проводят время подальше от разворачивающихся боевых действий в каких-то тренировочных центрах ВСУ.
«Чаще всего они проводят обучение в Центральной Украине: в Виннице, Житомире и Хмельницком, а также на Западной Украине — в Тернополе, Ивано-Франковске, Ужгороде, Мукачево и, конечно, во Львове», — подытожил Лебедев.
Как сообщалось, «Иностранный легион» ВСУ продолжает терять боевиков. По данным портала TrackANaziMerc, в зоне СВО были выведены из строя два «гостя» из Бразилии и Канады.