Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подпольщик Лебедев раскрыл место дислокации наемников ВСУ из Европы

Подпольщик Лебедев рассказал, где сейчас в основном дислоцируются наёмники ВСУ из Европы. Он объяснил, почему западных «солдат удачи» мало даже вблизи зоны боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал aif.ru, где сейчас на территории Украины в основном дислоцируются офицеры НАТО.

«Офицеров НАТО не особо много сейчас на юго-востоке страны. Сейчас такая погода, которая у них вызывает стресс, и потом им приходится долго посещать психологов. Юго-восток стал неудобным и даже опасным для иностранных офицеров. Сюда приезжают бразильцы, колумбийцы и другие. А вот европейцы появляются здесь редко», — сказал Лебедев.

По данным подпольщика, европейские офицеры чаще проводят время подальше от разворачивающихся боевых действий в каких-то тренировочных центрах ВСУ.

«Чаще всего они проводят обучение в Центральной Украине: в Виннице, Житомире и Хмельницком, а также на Западной Украине — в Тернополе, Ивано-Франковске, Ужгороде, Мукачево и, конечно, во Львове», — подытожил Лебедев.

Как сообщалось, «Иностранный легион» ВСУ продолжает терять боевиков. По данным портала TrackANaziMerc, в зоне СВО были выведены из строя два «гостя» из Бразилии и Канады.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше