Экс-директора концерна «Калашников» арестовали за махинации с оборонзаказом

«В ходе предварительного расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа была задержана экс-директор по закупкам и логистике АО “Концерн “Калашников” Ксения Гращенкова”, — приводит комментарий правоохранителей ТАСС.
Гращенкову обвиняют по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 201.1 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой.
Сейчас она находится в одном из следственных изоляторов Москвы. Уголовное дело против неё возбудили в ноябре 2025 года. В феврале 2026 года меру пресечения продлили на два месяца.
В конце января суд в Санкт-Петербурге арестовал начальника 178-го военного представительства Минобороны капитана второго ранга Владимира Никитина. По версии следствия, офицер получил деньги от руководства коммерческой организации. Взятку дали за беспрепятственный приём электронной компонентной базы для гособоронзаказа.
