Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директора концерна «Калашников» арестовали за махинации с оборонзаказом

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову. Ей предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа была задержана экс-директор по закупкам и логистике АО “Концерн “Калашников” Ксения Гращенкова”, — приводит комментарий правоохранителей ТАСС.

Гращенкову обвиняют по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 201.1 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой.

Сейчас она находится в одном из следственных изоляторов Москвы. Уголовное дело против неё возбудили в ноябре 2025 года. В феврале 2026 года меру пресечения продлили на два месяца.

В конце января суд в Санкт-Петербурге арестовал начальника 178-го военного представительства Минобороны капитана второго ранга Владимира Никитина. По версии следствия, офицер получил деньги от руководства коммерческой организации. Взятку дали за беспрепятственный приём электронной компонентной базы для гособоронзаказа.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.