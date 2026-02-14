Сковало по рукам и ногам: боевики ВСУ на Донбассе гибнут от страшной силы

Зима на линии боевого соприкосновения стала тяжелым испытанием для боевиков ВСУ и еще больше ослабила их. Российские военные в зоне спецоперации продолжают находить обмороженные трупы украинских солдат, которых забыло или намеренно оставило их командование.
Военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с aif.ru рассказал, почему боевики ВСУ замерзают насмерть и где чаще всего находят их обмороженные тела.
Сдаются в плен или замерзают насмерть.
Российские военные на одном из участков специальной военной операции обнаружили тела нескольких боевиков ВСУ. Они прятались в подвале, но замерзли насмерть, не дождавшись отвода с позиций. Эта страшная находка — далеко не единичный случай.
Некоторым их товарищам повезло больше — окоченелые и голодные они успели сдаться в российский плен, что позволило им выжить. В частности, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что на краснолиманском направлении украинские боевики стали чаще сдаваться в российский плен из-за сильных морозов.
При этом сильными морозами для и без того ослабленных боевиков ВСУ считаются вполне терпимые для россиян −20…-25.
Проблемы с питанием и эвакуацией.
Михайлов, комментируя ряд подобных инцидентов, отметил, что мороз лишь обнажил внутренние проблемы украинской армии. Командование все чаще бросает боевиков ВСУ на произвол судьбы, что в условиях мороза становится смертельным испытанием.
«Неудивительно, что на линии боевого соприкосновения находят группы замерзших боевиков. Это происходит из-за отсутствия поддержки, тепла и эвакуации, а также из-за отсутствия нормального питания. Комплекс проблем, которые сейчас есть у ВСУ, приводит к тому, что часть боевиков погибает именно из-за мороза», — пояснил эксперт.
Боевики ВСУ становятся жертвами морозов не только в экстремальные минусовые температуры, но и в периоды относительного потепления. Их организмы, по словам эксперта, настолько истощены из-за постоянного недоедания, отсутствия теплых вещей и сырости, что не выдерживают даже условий стандартной русской зимы.
По словам Михайлова, больше всего замерзших трупов боевиков ВСУ находят там, где некоторое время назад фиксировались морозы, даже такие, которые нельзя назвать сильными.
«Даже если морозы не такие сильные, но боевики промокшие, грязные, без возможности привести себя в порядок, то такие условия сильно бьют по уже и без того ослабленному организму», — добавил военный эксперт.
«Страшные находки еще впереди».
Военный эксперт отметил, что замерзшие трупы украинских боевиков чаще находят в северной части ДНР, ближе к Харьковской области.
«В ДНР, особенно в северной части, были морозы вплоть до −20…-25 градусов в ночное время. Нормальному организму в таких обстоятельствах тяжело выжить, а ослабленным организмам боевиков ВСУ, которые месяцами в таких условиях находятся без ротаций, выжить еще сложнее», — пояснил специалист.
Михайлов добавил, что при тех же условиях совсем неподготовленные боевики ВСУ сталкиваются с еще более суровыми реалиями — сроки их жизней сокращаются пропорционально нарастающим неудобствам.
«Хотя в ближайшее время замерзших трупов уже не будет. Идет потепление. Но после периода сильных морозов, я думаю, мы еще будем находить последствия низких температур», — добавил Михайлов.
Ранее дроноводы ВСУ пожаловались на неработающие из-за мороза беспилотники.
По словам одного из украинских оператора дронов, работа беспилотников в условиях низких температур становится непредсказуемой.