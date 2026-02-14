Science: ученые разгадали загадку «похищенной звезды»

Группа ученых из Колумбийский университет предложила объяснение загадочного исчезновения сверхгигантской звезды M31−2014-DS1 в галактика Андромеды, которое произошло в 2010 году. О результатах исследования сообщил журнал Science.
По версии исследователей, объект не исчез бесследно, а пережил редкий тип звездной эволюции, при котором массивная звезда коллапсирует без яркой вспышки сверхновой.
Ученые полагают, что в этом случае произошла так называемая «неудавшаяся сверхновая»: значительная часть внешней оболочки звезды была сброшена, после чего ее ядро быстро превратилось в черную дыру.
Наблюдения за этим объектом и аналогичными явлениями помогают лучше понять процессы, ведущие к формированию черных дыр звездной массы и объясняют, почему некоторые массивные звезды исчезают без заметного взрыва.
По словам одного из авторов работы, научного сотрудника университета Кишалая Де, разгадка судьбы M31−2014-DS1 стала важнейшим достижением в его карьере. Исследователи считают, что полученные данные, а также наблюдения за схожими событиями в других галактиках, позволяют подтвердить гипотезу о существовании неудавшихся сверхновых как одного из механизмов образования черных дыр.
Ранее международная группа астрономов с использованием оборудования NASA и Европейского космического агентства зафиксировала аномальную звёздную систему в 116 световых годах от Солнца. Конфигурация четырёх планет у красного карлика LHS 1903 ставит под сомнение базовые положения планетарной космогонии.