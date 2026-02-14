Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 77 миллионов бизнесмен продает гостиницу у будущего аэропорта под Омском

Отель находится на 591-м километре трассы Тюмень — Омск.

Источник: Комсомольская правда

В Омском районе продают действующий гостиничный комплекс. Находится он на 591-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск, в трех километрах от будущего аэропорта «Омск-Федоровка».

Площадь гостиницы 1300 кв. м. Объявление о продаже появилась на сайте «Авито».

В комплексе находятся 26 номеров, кафе и баня. У здания есть все коммуникациями. Парковка на улице вмещает 60 грузовиков. Продавец оценивает объект в 77,75 млн рублей.

Согласно данным объявления, гостиницу пытались продать с мая 2021 года. Изначально это была цена в 47 млн рублей. Так что со временем она не подешевела, как это бывает, а лишь подорожала.

Ранее мы сообщали, что в Омске продают склад на улице 5-я Кордная.