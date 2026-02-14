За 77 миллионов бизнесмен продает гостиницу у будущего аэропорта под Омском

В Омском районе продают действующий гостиничный комплекс. Находится он на 591-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск, в трех километрах от будущего аэропорта «Омск-Федоровка».
Площадь гостиницы 1300 кв. м. Объявление о продаже появилась на сайте «Авито».
В комплексе находятся 26 номеров, кафе и баня. У здания есть все коммуникациями. Парковка на улице вмещает 60 грузовиков. Продавец оценивает объект в 77,75 млн рублей.
Согласно данным объявления, гостиницу пытались продать с мая 2021 года. Изначально это была цена в 47 млн рублей. Так что со временем она не подешевела, как это бывает, а лишь подорожала.
