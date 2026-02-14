Цветы от тайного поклонника: Мошенники атаковали одиноких россиян накануне Дня влюблённых

Аферисты атаковали одиноких мужчин и женщин накануне Дня влюблённых. Это связано с тем, что накануне праздника у людей ослаблены бдительность и концентрация.
При этом резко возросло число звонков, в которых аферисты притворялись доставщиками цветов или тайными поклонниками.
«Пытаясь получить доступ к личным данным, мошенники достаточно часто используют для обмана психологические триггеры, такие как одиночество, потребность в знакомствах и общении», — сказал РИА Новости руководитель направления «Безопасная связь» МТС Павел Логинов.
При этом аферисты были нацелены на быстрый результат и в среднем разговаривали с каждой потенциальной жертвой 12 секунд.
При этом в отношении некоторых абонентов они проявляли невероятную настойчивость. Так, пожилой одинокой москвичке аферисты пытались дозвониться 2 467 раз.
Накануне в МВД рассказали, что аферисты используют восемь сценариев для установления контроля над телефоном жертвы.