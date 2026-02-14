Наступление лавиной: армия РФ прорывается к цели № 1 в Донбассе

Российские военные активно продвигаются в сторону Славянска с нескольких сторон, подробнее об этом aif.ru рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
«В продвижении на славянском направлении сегодня можно говорить об объединении сил с краснолиманского и северского направлений. Идут бои за Лиман, идут бои на окраинах Святогорска и Ямполя. Эти населенные пункты находятся на низком берегу Северского Донца, от них до Славянска остается менее 20 километров», — отметил Онуфриенко.
Эксперт добавил, что в то же время армия РФ наступает от Северска на запад в сторону Славянска.
«Постепенно наши продвигаются по трассе М-03, она же Е40, она соединяет Артемовск в том числе со Славянском. То есть, наступление идет по всем направлениям», — подчеркнул Онуфриенко.
Собеседник aif.ru отметил, что наступление идет неспешно из-за того, что противник укреплял это направление более 10 лет.
Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвались на окраины Голубовки на славянском направлении.