Председатель СК России заинтересовался обрушением потолка в школе Иркутска

В одной из школ Иркутска случилось ЧП: 11 февраля в фойе учебного заведения обрушились потолочные перекрытия: пласт штукатурки размером 1,5×2 метра — вместе с частью электропроводки. Речь идёт о школе № 64 в Свердловском районе, возведённой ещё в 1955 году.
К счастью, в этот момент в помещении никого не было: уроки уже закончились, ученики разошлись по домам. Пострадавших нет. Случившееся мгновенно попало в поле зрения СМИ и соцсетей.
Реакция последовала незамедлительно: Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Следователи оперативно выехали на место, провели осмотр и приступили к допросу очевидцев и руководства школы.
Прокуратура Свердловского района организовала проверку. Надзорное ведомство оценит, как соблюдаются законы о защите прав несовершеннолетних, об образовании и обеспечении безопасности учебного процесса. Городская администрация приняла решение перевести школу на дистанционный режим обучения с 12 февраля. Возвращение учеников в здание возможно только после того, как специалисты обследуют перекрытия.
Ситуация привлекла внимание центрального аппарата Следственного комитета России. Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Сергею Нанзытовичу Базарову представить подробный доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.