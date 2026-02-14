Ричмонд
Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать блинов в день

Диетолог Поляков рассказал, сколько можно в день съедать блинов.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать блинов в день без вреда для здоровья.

«Сколько блинов можно съесть в день, зависит от состояния здоровья человека, от переносимости ингредиентов, которые входят в блины, массы тела и многих других показателей», — сказал Поляков.

При этом он добавил, что если у человека нет лишнего веса, то вполне можно угоститься тремя-четырьмя блинами.

«При нормальном весе это может быть вполне три-четыре блина как источник крахмалистых углеводов и как источник энергии в целом», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков рассказал, кому нельзя есть картофель.