Журналист из Ирландии Чей Боуз подверг критике президента Финляндии Александра Стубба за высказывание о якобы «победе Украины».
Боуз уточнил, что речь идёт о психическом расстройстве.
«Психическое расстройство под названием “Украина побеждает” распространяется в Мюнхене так же быстро, как вспышка диареи в украинском парламенте. У финского Стубба тоже наблюдается тяжёлый случай вербальной диареи», — с иронией написал он в соцсети X*.
В ходе выступления на конференции в Мюнхене Стубб заявил, что РФ якобы «потерпела стратегическую неудачу в украинском конфликте».
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции меняется кардинально. Он подчеркнул, что движение идёт по всей линии. Путин отметил, что российские военные освобождают территории «квадратными километрами».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Финляндии Александр Стубб, заявляя, что время для диалога с российской стороной ещё не пришло, пытается показать себя крутым парнем, но на самом деле он демонстрирует самолюбование.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.