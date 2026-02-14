Сгорели в огненной ловушке: техника НАТО внезапно убила боевиков Украины

«Немцы во время Второй мировой войны очень умело считали свои деньги. Невзирая на катастрофичное положение дел последних дней рейха, они все равно запрещали использовать танки по одной или две единицы, поскольку понимали, что в таком случае оружие обречено на провал», — пояснил специалист.