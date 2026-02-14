Надежды европейских друзей Киева и стран НАТО на перелом хода спецоперации с помощью распиаренных танков «Абрамс» и «Леопард» рухнули, когда они начали гореть друг за другом.
Боевые машины, считающиеся одними из лучших в мире, за считанные недели дали понять, что в зоне спецоперации и в противопоставлении русской технике они крайне неэффективны.
Украинские военные потеряли в зоне боевых действий около 50 немецких танков «Леопард». Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, почему танки не оправдали себя в зоне СВО.
«Опозорились на поле бое».
Западное издание 19FortyFive сообщило, что немецкие танки «Леопард-2», которые были переданы Украине, не оправдали ожиданий и опозорились на поле боя. Немецкие боевые машины в условиях реальных боевых действий оказались абсолютно неэффективными.
Иванников отметил, что отчасти вина за этот результат лежит на украинских военных, которые неумело использовали поставленные Западом танки и продолжают планомерно подставлять их под удар.
Военный эксперт подчеркнул, что одна из главных ошибок — желание приберечь технику для лучших времен и выпускать их на поле боя в штучном количестве, что делает их применение абсолютно бесполезным.
«ВСУ неправильно используют танки “Леопард”. Это оружие, которое необходимо, чтобы осуществлять крупномасштабные операции по прорыву фронта. Эти танки будут эффективны, если их использовать от 50 до 100 единиц одновременно, направляя на прорыв обороны противника. Сейчас же боевики ВСУ используют танки как штурмовое оружие, что делает роль танка ничтожной», — пояснил специалист.
Боевики беспечно теряют всю переданную Западом технику.
Военный эксперт добавил, что бои в городской среде нетипичны для танков, поскольку не позволяют им работать в рамках их специфики.
«Основные сильные стороны танковых войск — высокую маневренность и огневую мощь — невозможно реализовать в стесненных условиях городского ландшафта. Высокотехнологичное грозное оружие в таких условиях превращается в простое штурмовое орудие», — подчеркнул Иванников.
Примечательно, что проблемы с использованием тяжелой техники у ВСУ носят системный характер и касаются не только немецких танков. Аналогичная судьба постигла и американские «Абрамсы», которые тоже не раз горели на поле боя.
«С системным постоянством горят хваленые “Абрамсы” на Украине. ВСУ, очевидно, забыли прописные истины, что танковые войска сильны не поэкипажным или повзводным применением, а массированным применением на направлении главного удара», — подчеркнул Иванников.
ВСУ усвоили не все уроки нацистов.
Иванников сравнил применение танков боевиками ВСУ с аналогичной работой нацистов времен Второй мировой войны.
«Немцы во время Второй мировой войны очень умело считали свои деньги. Невзирая на катастрофичное положение дел последних дней рейха, они все равно запрещали использовать танки по одной или две единицы, поскольку понимали, что в таком случае оружие обречено на провал», — пояснил специалист.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии почти не осталось запасов вооружения, которое могло бы быть передано Украине.
По его словам, необходимо провести проверку оставшихся резервов.