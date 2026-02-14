Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канадскую судью затравили в соцсетях за жесткие оценки Гуменнику на ОИ

Канадская судья Леанна Кэрон подверглась критике в социальных сетях после того, как выставила оценки российскому фигуристу Петру Гуменнику на Олимпийских играх в Италии. Это следует из публикаций на ее странице в Instagram*.

Канадская судья Леанна Кэрон подверглась критике в социальных сетях после того, как выставила оценки российскому фигуристу Петру Гуменнику на Олимпийских играх в Италии. Это следует из публикаций на ее странице в Instagram*.

Пользователи обвинили судью в предвзятости и занижении оценок, из-за чего, по их мнению, спортсмен потерял шанс на медаль.

— Ты ограбила Петра Гуменника, украв у него как минимум серебряную медаль. Это позор, — написал один из пользователей.

Другие комментаторы также назвали действия Кэрон несправедливыми и требовали отстранить ее от судейства.

Гуменник в субботу, 14 февраля, завершил выступление на Олимпийских играх в Италии, заняв шестое место в мужском одиночном катании. По итогам короткой и произвольной программ 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла. После короткой программы Гуменник занимал 12-ю позицию.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что организаторы Олимпиады в Италии «изуродовали» участие российского фигуриста Петра Гуменника в соревнованиях, вынудив его поменять музыку для короткой программы.

*Принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.