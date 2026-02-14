Ричмонд
Мощное землетрясение в 6,4 балла зафиксировали в Тихом океане

У берегов тихоокеанской страны Вануату произошло землетрясение в 6,4 балла.

Источник: Комсомольская правда

В Тихом океане зафиксировали мощное землетрясение. В ночь на 14 февраля сейсмическая активность проявилась у берегов государства Вануату. Магнитуду землетрясения оценили в 6,4 балла. Об этом сообщили в американской Геологической службе.

Исследователи отметили, что подземные колебания обнаружены в 52 километрах к северо-западу от Порт-Олри. Очаг землетрясения залегал на глубине в десять километров. О последствиях информации не поступало.

Двумя днями ранее землетрясение произошло в Сахалинской области. О сейсмособытии проинформировал филиал Единой геофизической службы РАН. Утверждается, что зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 балла. При этом на Южных Курилах жители могли ощущать подземные толчки до 2−3 баллов.