«Летающие танки» кошмарят ВСУ: Су-25 атакуют технику НАТО каруселью ракет

«“Тулумбасы” дешевые, простые в запуске и быстрозаряжаемые… Пока самолет заправляют, в это время подвешиваются ракеты, после он сразу готов лететь. То есть через 45 минут самолет может быть в воздухе, а установка управляемых ракет займет около часа, а то и полтора. Вот в чем разница», — отметил генерал.