«Летающие танки» кошмарят ВСУ: Су-25 атакуют технику НАТО каруселью ракет

Российские штурмовики Су-25, прозванные в народе «летающими танками», продолжают оставаться грозным оружием в арсенале ВКС РФ. Их последние применения, направленные против позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием тяжелых неуправляемых авиационных ракет С-13 «Тулумбас», демонстрируют высокую эффективность.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru рассказал об особенностях таких атак.
«Тулумбасы» уничтожают площадные объекты.
Штурмовики Су-25, оснащенные ракетами С-13 «Тулумбас», наносят удары по позициям ВСУ. Как уточнил генерал Попов, данное вооружение применяется не для точечного поражения, а для ударов по площадным объектам.
«Это обычные ракеты, которые обладают достаточно большой мощностью боевого заряда… Как правило, удары наносятся по площадным объектам, то есть это ротно-опорный пункт, командный пункт или пункт управления беспилотниками», — рассказал Попов.
Особенность ракет С-13 «Тулумбас» заключается в их способности покрывать значительную площадь благодаря практически одновременному подрыву.
«Ракета за ракетой идут примерно через доли секунды. И разрываются примерно в одно время. Так как существует определенное рассеивание, то они гарантированно накрывают площадную цель. Там осколочно-фугасный снаряд, он попадет, вскрывает блиндаж или какую-то подобную цель. И так поражает их. Может вскрывать и артиллерийские позиции», — добавил Попов.
Генерал провел аналогию с работой системы «Град», подчеркнув, что эффект достигается за счет распределения поражающих элементов на большой территории.
Маневр ухода от ответного огня.
Для минимизации риска поражения ответным огнем со стороны ПВО противника, пилоты Су-25 используют специфический маневр при пуске ракет.
«Перед тем, как выпустить неуправляемые ракеты, самолет создает наклон где-то 15—20°, выпускает ракеты, а потом сразу уходит на противоракетный маневр к земле, если на средней высоте идем, или с набором высоты, если это предельно малая высота. Такие маневры выполняются, чтобы не попасть под ответный огонь», — пояснил Владимир Попов.
Воздушная поддержка и подавление противника.
Помимо тактических преимуществ, ракеты С-13 «Тулумбас» обладают значительной экономической выгодой по сравнению с управляемыми аналогами.
«“Тулумбасы” дешевые, простые в запуске и быстрозаряжаемые… Пока самолет заправляют, в это время подвешиваются ракеты, после он сразу готов лететь. То есть через 45 минут самолет может быть в воздухе, а установка управляемых ракет займет около часа, а то и полтора. Вот в чем разница», — отметил генерал.
Штурмовики Су-25 с «Тулумбасами» способны выполнять до пяти вылетов в светлое время суток, что позволяет им оказывать существенную поддержку наземным войскам.
«За это время пилоты могут нанести ущерб противнику, который хорошо окопался или начинает наступление на открытой местности. А идет не один самолет, а пара или тройка по очереди. Мы можем перекрыть движение врага полностью, что они даже голову поднять не смогут, не то что окопаться», — подчеркнул Попов.
Стоит отметить, что в зависимости от модификаций, неуправляемые авиационные ракеты С-13 весят от 57 до 75 килограммов, а вес их боевых частей достигает 38 килограммов. Среди доступных вариантов — осколочно-фугасные, объемно-детонирующие и проникающие боеголовки. Максимальная дальность полета ракеты составляет до 6000 метров.