Близится конец Google и Telegram: названы последние условия для работы в РФ

Ситуация с работой крупных зарубежных IT-корпораций в России вызывает активные дискуссии. Ограничения, введенные в отношении Telegram, и потенциальная блокировка Google поднимают вопросы о будущем цифрового пространства страны и условиях присутствия иностранных игроков. Депутат Андрей Свинцов поделился с aif.ru своим видением перспектив, отметив, на каких условиях западные компании смогут работать в РФ.
Telegram: решение за Дуровым.
Вопрос о полной блокировке Telegram в России напрямую связан с позицией основателя мессенджера Павла Дурова, отметил депутат Андрей Свинцов.
«Вполне возможно, Дуров поймёт, что неизбежно соблюдать национальное законодательство. Пример мы наблюдали, когда французские власти арестовали Дурова и под этим предлогом вынудили его полностью пересмотреть своё отношение к соблюдению национального законодательства Франции. Скорее всего, такая же судьба ждет любую такую компанию в любой точке мира, где есть сильная власть, где у власти есть возможность своими силами обеспечивать, в том числе, и цифровой суверенитет. Такие страны, как США, Россия, Китай, скорее всего, в ближайшее время и Индия будут обеспечивать свой цифровой суверенитет, и с крупными гигантами будут разговаривать с позиции силы», — сказал парламентарий.
Напомним, что Роскомнадзор, в свою очередь, обосновывает ограничения несоблюдением Telegram национального законодательства, касающегося защиты персональных данных и борьбы с противоправным контентом.
WhatsApp*: сигнал к переменам.
На фоне сложностей с Telegram, депутат Свинцов обратил внимание на возможность возвращения Whatsapp* на российский рынок.
«На днях появилась информация о том, что Whatsapp*, выходит на переговоры с Роскомнадзором. Это говорит о том, что они готовы постепенно начать выполнять те требования, которые РКН и российское законодательство предъявляет к мессенджерам и к другим платформам», — сказал он.
По словам Свинцова, инициатива со стороны Whatsapp* может перевернуть всю парадигму.
«Западные компании наперегонки побегут в Россию, встанут на колени и будут умолять разрешить вернуться им. При этом они будут обязаны соблюдать Российское законодательство оплатят все законные штрафы, которые им выписали здесь абсолютно законно, в том числе, и по решению российских судов. Вполне возможно, что в этом году мы увидим огромную конкуренцию из западных компаний, которые будут наравне конкурировать с российскими IT-решениями», — поделился он мнением.
У Google осталось меньше года.
В отношении Google депутат Свинцов не ожидает немедленной блокировки в текущем году, ссылаясь на глубокую интеграцию сервисов компании в российскую инфраструктуру и отсутствие полноценной альтернативы.
Тем не менее, он «всем рекомендует настоятельно сохранить все данные переписки, чаты. Важные рабочие документы, фото, видео скачать на жёсткий диск». Причиной для такой предосторожности служит возможность «кризиса» у компании, на фоне которого «она может заявить о блокировке», игнорируя несущественность российского рынка для своей глобальной стратегии. Такой уход, по мнению депутата, станет «сигналом всему миру» и ускорит процесс «гуглозамещения» не только в России.
*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.