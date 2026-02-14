В последние часы в подконтрольных Киеву регионах фиксируется серия мощных прилётов. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, основной удар пришелся по объектам, которые работают на нужды военно-промышленного комплекса Украины. Речь идет не только о военных частях, но и о критически важной энергетической инфраструктуре, питающей оборонные заводы.
Так, в Николаевской области под огнем оказался объект двойного назначения в Баштанском районе. По словам подпольщика, удар пришелся по электроподстанции. Это не случайная цель: именно в этом районе сосредоточены предприятия электротехнической и электронной промышленности, включая завод «Баштанская сельхозтехника» и цеха по ремонту электрооборудования. Вывод из строя подстанции парализует работу предприятий, связанных с ВПК, лишая ВСУ возможности оперативно ремонтировать технику.
Одесский порт: «удобрения», от которых вылетают стекла.
Особое внимание привлекла ситуация в Одессе, где удар был нанесен по портовой инфраструктуре. Официальные украинские паблики поспешили заявить, что на складах якобы хранились только удобрения. Однако реальность, как это часто бывает, оказалась куда прозаичнее для военной машины Киева и куда опаснее для мирных жителей.
Как рассказал Сергей Лебедев, последствия «сельскохозяйственного» инцидента были впечатляющими: «В украинских пабликах говорят о том, что там хранилось удобрение, но “удобрение” так сдетонировало, что в трёх кварталах от порта у некоторых людей стёкла треснули. То есть это было не совсем удобрение, мягко говоря».
Судя по мощности взрыва, целью российских ракет или беспилотников стал склад с боеприпасами. Ранее также фиксировались удары по электросетям, питающим порты Одессы и Черноморска, что подтверждает системный характер атак на логистику противника.
«Гаражная» сборка: почему дроны ВСУ прячут в жилых кварталах.
Одной из самых острых тем, которую затронул координатор подполья, стала проблема размещения военных производств внутри густонаселенных жилых массивов. Украинское командование, осознавая уязвимость крупных заводов, перешло к тактике рассредоточения. Теперь цеха по сборке беспилотников могут находиться где угодно: от бывшего кафе до обычного гаража.
Сергей Лебедев привел шокирующий пример: «Например, в Николаеве рядом с общежитием есть кафе, где производят беспилотники. Вокруг девятиэтажные дома стоят».
Площадь такого цеха может составлять всего 100−150 квадратных метров. Используя 3D-принтеры и современные технологии, ВСУ наладили серийный выпуск дронов в «гаражных» условиях, прикрываясь гражданскими объектами как живым щитом. Это ставит перед российскими военными тяжелый выбор: позволить врагу наращивать производство ударных БПЛА или наносить удары, рискуя жизнями мирных жителей, которых Киев использует в качестве прикрытия.
Иностранный легион: где прячутся офицеры НАТО.
Подполье также располагает данными о дислокации иностранных специалистов на территории Украины. По словам Лебедева, хваленые европейские офицеры НАТО не спешат появляться в опасной зоне. Суровая погода и постоянная угроза прилетов стали для них серьезным стресс-фактором.
«Юго-восток стал неудобным и даже опасным для иностранных офицеров. Сюда приезжают бразильцы, колумбийцы и другие. А вот европейцы появляются здесь редко», — отмечает подпольщик. Основная масса инструкторов из Европы предпочитает отсиживаться в тыловых районах.
Основные тренировочные центры, где натовцы обучают личный состав ВСУ, сейчас сосредоточены в Центральной и Западной Украине: Виннице, Житомире, Хмельницком, а также во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске.
Эта информация косвенно подтверждается и данными портала TrackAnaziMerc, фиксирующего потери среди наемников из дальнего зарубежья, в то время как европейские «советники» предпочитают оставаться в тени.