Молодым учёным вручили жильё от имени Президента: кто получил сертификаты

Инициатива направлена на создание комфортных социальных условий для специалистов и укрепление кадрового потенциала отечественной науки.
Кому вручили сертификаты
Жилищные сертификаты были вручены во время торжественной церемонии награждения лауреатов государственных научных премий и стипендий.
Получателями стали молодые исследователи, работающие в различных научных направлениях. Среди них специалисты в области географии. В числе награждённых представители рыбного хозяйства. Сертификаты получили учёные, занимающиеся информационными технологиями. В список вошли исследователи в сфере физики и химии. Также поддержку получили специалисты сельского хозяйства и других научных отраслей.
Что говорят сами учёные
Одной из обладательниц сертификата стала научный сотрудник лаборатории аквакультуры Научно-производственного центра рыбного хозяйства Гульдана Маратова.
Она отметила:
«Ранее у меня не было собственного жилья. Сегодня я стала обладательницей двухкомнатной квартиры. Это большая радость и уверенность в завтрашнем дне. Благодарю Главу государства и профильное министерство за внимание к молодым ученым».
По её словам, это не только социальная поддержка, но и признание 12-летнего профессионального пути.
Какую роль играют молодые исследователи
Отмечается, что все получатели сертификатов активно участвуют в научных проектах.
Они публикуют результаты исследований в авторитетных научных изданиях. Их работа способствует повышению конкурентоспособности казахстанской науки.
Поддержка носит системный характер
Государственная помощь молодым учёным в решении жилищных вопросов реализуется на постоянной основе.
Ранее от имени Президента уже вручались ключи от квартир представителям научного сообщества.