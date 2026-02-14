Ричмонд
Молодым учёным вручили жильё от имени Президента: кто получил сертификаты

В Казахстане продолжается реализация поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по поддержке науки и молодых исследователей. В рамках этой работы 14 молодых учёных получили сертификаты на жильё, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Инициатива направлена на создание комфортных социальных условий для специалистов и укрепление кадрового потенциала отечественной науки.

Кому вручили сертификаты

Жилищные сертификаты были вручены во время торжественной церемонии награждения лауреатов государственных научных премий и стипендий.

Получателями стали молодые исследователи, работающие в различных научных направлениях. Среди них специалисты в области географии. В числе награждённых представители рыбного хозяйства. Сертификаты получили учёные, занимающиеся информационными технологиями. В список вошли исследователи в сфере физики и химии. Также поддержку получили специалисты сельского хозяйства и других научных отраслей.

Что говорят сами учёные

Одной из обладательниц сертификата стала научный сотрудник лаборатории аквакультуры Научно-производственного центра рыбного хозяйства Гульдана Маратова.

Она отметила:

«Ранее у меня не было собственного жилья. Сегодня я стала обладательницей двухкомнатной квартиры. Это большая радость и уверенность в завтрашнем дне. Благодарю Главу государства и профильное министерство за внимание к молодым ученым».

По её словам, это не только социальная поддержка, но и признание 12-летнего профессионального пути.

Какую роль играют молодые исследователи

Отмечается, что все получатели сертификатов активно участвуют в научных проектах.

Они публикуют результаты исследований в авторитетных научных изданиях. Их работа способствует повышению конкурентоспособности казахстанской науки.

Поддержка носит системный характер

Государственная помощь молодым учёным в решении жилищных вопросов реализуется на постоянной основе.

Ранее от имени Президента уже вручались ключи от квартир представителям научного сообщества.