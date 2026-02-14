«Неприятно, гадко»: Зеленский прокомментировал число спортсменов РФ на Олимпиаде

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство большим количеством российских спортсменов, выступающих на зимних Олимпийских играх в Италии.
Украинский лидер сообщил, что смотрел трансляцию Игр, в частности, фигурное катание. По словам Зеленского, россияне представлены практически во всех сборных, включая команды Грузии и США.
— Вы видите — там русские практически во всех сборных. И, знаете, это неприятно, гадко. Грузия, Америка — вы видите, сколько их там? Честно говоря, очень много, — заявил украинский лидер.
Также стало известно, что Зеленский наградил орденом Свободы украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который был дисквалифицирован на Олимпиаде, передает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что МОК отстранил от соревнований скелетониста c Украины Владислава Гераскевича из-за шлема с изображением погибших бойцов-соотечественников. Экипировка нарушила олимпийскую хартию. Cо спортсменом сначала пытались поговорить, в том числе сама президент МОК Кирсти Ковентри.
После этого глава МОК подчеркнула, что «правила есть правила», добавив, что именно они обеспечивают наиболее справедливый способ самовыражения спортсменов и гарантируют безопасность соревнований.