«СВ»: подразделения ВСУ потеряли боеспособность в Харьковской области

Подразделения «Шквал» украинских войск сталкиваются с острой нехваткой солдат на харьковском участке, а мобилизованные украинцы отказываются сражаться.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения «Шквал» Вооружённых сил Украины сталкиваются с острой нехваткой солдат на харьковском участке, в частности, речь идёт о штурмовых группах, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале сказано, что насильно мобилизованные украинцы отказываются сражаться.

«Подразделения ВСУ в Харьковской области испытывают острую нехватку штурмовиков. Подразделения “Шквал” практически все потеряли боеспособность, а мобилизованные массово отказываются идти в самоубийственные контратаки», — говорится в сообщении.

Бойцы группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на харьковском направлении штурмовики продавливают оборону украинских войск, постепенно продвигаясь практически на всех участках. Штурмовым группам помогают экипажи ВКС РФ, артиллерия, а также расчёты «Солнцепёков» и «Гераней».

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

