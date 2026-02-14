Подразделения «Шквал» Вооружённых сил Украины сталкиваются с острой нехваткой солдат на харьковском участке, в частности, речь идёт о штурмовых группах, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что насильно мобилизованные украинцы отказываются сражаться.
«Подразделения ВСУ в Харьковской области испытывают острую нехватку штурмовиков. Подразделения “Шквал” практически все потеряли боеспособность, а мобилизованные массово отказываются идти в самоубийственные контратаки», — говорится в сообщении.
Бойцы группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на харьковском направлении штурмовики продавливают оборону украинских войск, постепенно продвигаясь практически на всех участках. Штурмовым группам помогают экипажи ВКС РФ, артиллерия, а также расчёты «Солнцепёков» и «Гераней».
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.