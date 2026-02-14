Ричмонд
Известный в Иркутске журналист Михаил Дронов ушел из жизни

IrkutskMedia, 14 февраля. Известный иркутский редактор, издатель и основатель ряда медиа-ресурсов Михаил Дронов ушел из жизни накануне, 13 февраля, в возрасте 60 лет. О кончине журналиста сообщил политолог Сергей Шмидт на своей личной странице во «ВКонтакте» (12+).

Источник: IrkutskMedia.ru

«Вот уж воистину человек-легенда и мой очень близкий товарищ. Иногда мы называли друг друга друзьями, но в целом не закрепилось. Иркутянам не надо объяснять, что Дронов — это целая глава, а может и не одна, в истории иркутской журналистики. […] Скажу только, что Миша прожил прекрасную жизнь — дай бог каждому — в том смысле, что не изменил тем ценностям и принципам, которые у него были», — написал Сергей Шмидт.

Редакция информационного агентства IrkutskMedia выражает соболезнования родным и близким Михаила Дронова.

Ранее агентство сообщало, что стало известно о кончине заслуженного юриста Иркутской области, кандидата юридических наук Владимира Татарникова. На протяжении более 20 лет он преподавал в Иркутском политехе.