Известный в Иркутске журналист Михаил Дронов ушел из жизни

«Вот уж воистину человек-легенда и мой очень близкий товарищ. Иногда мы называли друг друга друзьями, но в целом не закрепилось. Иркутянам не надо объяснять, что Дронов — это целая глава, а может и не одна, в истории иркутской журналистики. […] Скажу только, что Миша прожил прекрасную жизнь — дай бог каждому — в том смысле, что не изменил тем ценностям и принципам, которые у него были», — написал Сергей Шмидт.



Редакция информационного агентства IrkutskMedia выражает соболезнования родным и близким Михаила Дронова.