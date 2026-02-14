«Железные грачи» пугают ВСУ: тайные объекты накрывает дождь из суперракет

Прозванные «летающими танками» штурмовики ВКС РФ Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ с применением тяжелых неуправляемых авиационных ракет С-13 «Тулумбас». Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, в чем особенность этих снарядов.
«Представляете, как работает система “Град”? Здесь так же, ракета за ракетой идут примерно через доли секунды. Они разрываются примерно в одно время, идет рассеивание на поле боя, поэтому они гарантированно накрывают площадную цель», — пояснил Попов.
Он отметил, что точность у этой ракеты чуть ниже, чем у управляемой.
«Но управляемые ракеты дорогие в производстве. А эти “Тулумбасы” дешевые, простые в запуске и быстрозаряжаемые. Вот прилетел штурмовик, его зарядили, не надо программу запускать, проверять головку самонаведения. Поэтому процесс подготовки к повторному вылету у самолета происходит в кратчайшие сроки. Пока самолет заправляют, в это время подвешиваются ракеты, после он сразу готов лететь. То есть через 45 минут самолет может быть в воздухе, а установка управляемых ракет займет около часа, а то и полтора. Вот в чем разница», — добавил генерал.
Су-25 в светлое время суток могут выполнить около пяти вылетов.
«За это время пилоты могут нанести ущерб противнику, который хорошо окопался или начинает наступление на открытой местности. А идет не один самолет, а пара или тройка по очереди. Мы можем перекрыть движение врага полностью, что они даже голову поднять не смогут, не то что окопаться», — подчеркнул Попов.