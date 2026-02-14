«Железные грачи» пугают ВСУ: тайные объекты накрывает дождь из суперракет

«Но управляемые ракеты дорогие в производстве. А эти “Тулумбасы” дешевые, простые в запуске и быстрозаряжаемые. Вот прилетел штурмовик, его зарядили, не надо программу запускать, проверять головку самонаведения. Поэтому процесс подготовки к повторному вылету у самолета происходит в кратчайшие сроки. Пока самолет заправляют, в это время подвешиваются ракеты, после он сразу готов лететь. То есть через 45 минут самолет может быть в воздухе, а установка управляемых ракет займет около часа, а то и полтора. Вот в чем разница», — добавил генерал.