От −2 до +14, дождь, мокрый снег и гололедица: Какой будет погода в Ростовской области 14 февраля

По области также облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, на севере ночью и утром возможен мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, ночью и утром — гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный, 7−12 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +2 — +7 градусов, а на юге региона — до +13 градусов. В ночь на 15 февраля ожидается 0 — +5 градусов, на севере и западе области — до −2 градусов.