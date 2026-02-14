Ричмонд
От −2 до +14, дождь, мокрый снег и гололедица: Какой будет погода в Ростовской области 14 февраля

Синоптики сообщают о потеплении в Ростовской области 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 14 февраля, в Ростовской области потеплеет до +13 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром пройдет умеренный дождь, днем — небольшой. На дорогах ночью и утром сохранится гололедица. Ветер восточный и юго-восточный сменится на юго-западный, 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +9 — +11 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до 0 — +2 градусов.

По области также облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, на севере ночью и утром возможен мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, ночью и утром — гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный, 7−12 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +2 — +7 градусов, а на юге региона — до +13 градусов. В ночь на 15 февраля ожидается 0 — +5 градусов, на севере и западе области — до −2 градусов.

