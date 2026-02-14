Слова, которые гасят агрессию: Психолог назвала 9 спасающих отношения фраз

«Я хочу понять, как ты это видишь» — переводит разговор из противостояния в попытку понять картину мира другого; «Давай отделим эмоции от задачи» — помогает структурировать диалог и вернуть его к сути; «Я могу ошибаться, поправь меня» — усиливает доверие и снижает агрессию; «Что для тебя здесь самое важное?» — переводит спор из борьбы позиций в понимание мотива; «Мне важно сохранить наши отношения» — снижает тревогу потери связи; «Давай возьмём паузу и вернёмся к этому завтра» — позволяет выйти из состояния эмоционального «закипания»; «Что нам обоим нужно, чтобы двигаться дальше?» — смещает фокус с правоты на совместное будущее; «Я слышу, что тебе это важно» — даёт человеку ощущение признания; «Давай искать решение, а не виноватого» — укрепляет отношения вместо разрушения системы.