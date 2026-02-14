Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны показало кадры из освобожденного Димитрова

Минобороны РФ опубликовало видео из населённого пункта Димитров в ДНР, освобождённого в декабре 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны РФ опубликовало видеозапись из населённого пункта Димитров в ДНР, о взятии которого под контроль сообщалось в конце декабря 2025 года. На кадрах показана обстановка в городе после завершения боевых действий.

На видео видно, как российские военнослужащие патрулируют улицы небольшими группами, передвигаясь как пешком, так и на мотоциклах. Действия военных происходят на заснеженных улицах, где заметны следы недавних боёв и разрушений.

В записи также запечатлены повреждённые здания, брошенные дома и остатки уничтоженной техники, включая автомобили. Помимо военных, в кадре появляются местные жители, которые перемещаются по городу с вещами и грузами, в том числе на санках, что отражает повседневную жизнь после смены контроля над населённым пунктом.

Ранее сообщалось, что в Димитрове ВС РФ ликвидировали мародеров, грабивших мирных.