BZ: Ссора Орбана и Зеленского в соцсетях может помешать вступлению Украины в ЕС

Конфликт между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским, разгоревшийся в социальных сетях, может сорвать планы Киева на интеграцию в Евросоюз. Такое мнение выразила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).
Как отмечает издание, отношения между сторонами становятся все более напряженными. Причиной разногласий стало требование Зеленского обозначить конкретную дату вступления Украины в ЕС. В своем посте в соцсети X украинский лидер заявил о необходимости «конкретной даты» в любых соглашениях с участием Запада, предупредив, что в противном случае Россия попытается заблокировать процесс через «некоторых европейских представителей».
Орбан воспринял это заявление как личный выпад и ответил жесткой критикой.
— Уважаемый господин президент, вы на неверном пути. Присоединение к ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Государства-члены устанавливают условия, а не страны-кандидаты, — написал венгерский премьер.
По мнению BZ, публичная ссора лидеров может серьезно осложнить евроинтеграционные устремления Украины.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что месть канцлера ФРГ Фридриха Мерца президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за провала плана по передаче замороженных активов РФ Украине рискует разрушить европейское единство в борьбе с Москвой.