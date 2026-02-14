BZ: Ссора Орбана и Зеленского в соцсетях может помешать вступлению Украины в ЕС

Как отмечает издание, отношения между сторонами становятся все более напряженными. Причиной разногласий стало требование Зеленского обозначить конкретную дату вступления Украины в ЕС. В своем посте в соцсети X украинский лидер заявил о необходимости «конкретной даты» в любых соглашениях с участием Запада, предупредив, что в противном случае Россия попытается заблокировать процесс через «некоторых европейских представителей».