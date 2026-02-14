Более 1200 рабочих мест появится в Ростовской ОЭЗ

Особая экономическая зона «Ростовская» расширяет базу резидентов: сейчас их 14, половина присоединилась в 2025 году. До 2035 года инвесторы вложат свыше 9 млрд рублей, будет создано более 1200 рабочих мест. Об этом рассказал Юрий Слюсаря в своих социальных сетях.