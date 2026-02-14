Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1200 рабочих мест появится в Ростовской ОЭЗ

В Ростовской ОЭЗ создадут более 1200 рабочих мест до 2035 года.

Источник: Комсомольская правда

Особая экономическая зона «Ростовская» расширяет базу резидентов: сейчас их 14, половина присоединилась в 2025 году. До 2035 года инвесторы вложат свыше 9 млрд рублей, будет создано более 1200 рабочих мест. Об этом рассказал Юрий Слюсаря в своих социальных сетях.

Планируемые инвестиции резидентов ОЭЗ принесут почти 19 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Ростовская область четвертый год подряд занимает первое место в России по числу организаций, внедряющих технологические инновации. По уровню инновационной активности регион находится на втором месте в стране. В 2025 году удалось привлечь свыше 300 млн рублей в виде грантов Фонда содействия инновациям.

Власти региона активно поддерживают малый и средний бизнес: сегодня в области работает свыше 189 тысяч субъектов МСП. Особое внимание уделяется привлечению инвесторов в ОЭЗ и защите местных производителей от нездоровой конкуренции.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше