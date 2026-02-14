Более 1200 рабочих мест появится в Ростовской ОЭЗ

Особая экономическая зона «Ростовская» расширяет базу резидентов: сейчас их 14, половина присоединилась в 2025 году. До 2035 года инвесторы вложат свыше 9 млрд рублей, будет создано более 1200 рабочих мест. Об этом рассказал Юрий Слюсаря в своих социальных сетях.
Планируемые инвестиции резидентов ОЭЗ принесут почти 19 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Ростовская область четвертый год подряд занимает первое место в России по числу организаций, внедряющих технологические инновации. По уровню инновационной активности регион находится на втором месте в стране. В 2025 году удалось привлечь свыше 300 млн рублей в виде грантов Фонда содействия инновациям.
Власти региона активно поддерживают малый и средний бизнес: сегодня в области работает свыше 189 тысяч субъектов МСП. Особое внимание уделяется привлечению инвесторов в ОЭЗ и защите местных производителей от нездоровой конкуренции.
