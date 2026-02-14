Организацию «Во благо общего народа» признали экстремистской и запретили в РФ

В России пополнили список запрещенных организаций. Мосгорсуд признал экстремистским азербайджанское объединение «Во благо общего народа». Деятельность организации запрещена на территории России, сообщает ТАСС.
Такое решение вступило в силу после удовлетворения Мосгорсудом иска прокуратуры Москвы. Отмечается, что несколько лидеров объединения с 2024 года находятся в местах лишения свободы.
«Суд… запретил деятельность указанной организации на территории России. ВБОН признана экстремисткой на территории РФ», — оповестил собеседник агентства.
Ранее в России признали экстремистской панк-группу Pussy Riot. Соответствующий иск направила Генпрокуратура. Тверской суд Москвы 15 декабря удовлетворил требование.