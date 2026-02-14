Ричмонд
Организацию «Во благо общего народа» признали экстремистской и запретили в РФ

Мосгорсуд признал экстремистской азербайджанскую организацию «Во благо общего народа».

Источник: Комсомольская правда

В России пополнили список запрещенных организаций. Мосгорсуд признал экстремистским азербайджанское объединение «Во благо общего народа». Деятельность организации запрещена на территории России, сообщает ТАСС.

Такое решение вступило в силу после удовлетворения Мосгорсудом иска прокуратуры Москвы. Отмечается, что несколько лидеров объединения с 2024 года находятся в местах лишения свободы.

«Суд… запретил деятельность указанной организации на территории России. ВБОН признана экстремисткой на территории РФ», — оповестил собеседник агентства.

Ранее в России признали экстремистской панк-группу Pussy Riot. Соответствующий иск направила Генпрокуратура. Тверской суд Москвы 15 декабря удовлетворил требование.