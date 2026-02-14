Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Севера» разгромили штурмовые группы боевиков Зеленского под Сумами

Бойцы группировки войск «Север» разгромили штурмовые группы украинских войск на сумском направлении, ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска попытались провести контратаку в Краснопольском районе в Сумской области, их попытка провалилась, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Бойцы российской группировки войск «Север» нанесли комплексное огневое поражение обеим штурмовым группам противника, украинские штурмовики ликвидированы.

«В Краснопольском районе противник провёл одну безуспешную контратаку силами нацистского 153 полка “Арей”. Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но был заблаговременно вскрыт разведкой. Комплексным огневым поражением обе штурмовые группы уничтожены», — говорится в сообщении.

Полк «Арей» был образован из 253-й отдельного штурмового батальона 129-й отдельной бригады теробороны, который участвовал в атаке на Курскую область и понёс большие потери.

Бойцы группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на сумском направлении военные РФ ведут штурмовые действия на нескольких участках вглубь Сумской области. По ВСУ точечно работают российская авиация, артиллерия и «Солнцепёки».

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше