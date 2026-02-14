Украинские войска попытались провести контратаку в Краснопольском районе в Сумской области, их попытка провалилась, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Бойцы российской группировки войск «Север» нанесли комплексное огневое поражение обеим штурмовым группам противника, украинские штурмовики ликвидированы.
«В Краснопольском районе противник провёл одну безуспешную контратаку силами нацистского 153 полка “Арей”. Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но был заблаговременно вскрыт разведкой. Комплексным огневым поражением обе штурмовые группы уничтожены», — говорится в сообщении.
Полк «Арей» был образован из 253-й отдельного штурмового батальона 129-й отдельной бригады теробороны, который участвовал в атаке на Курскую область и понёс большие потери.
Бойцы группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на сумском направлении военные РФ ведут штурмовые действия на нескольких участках вглубь Сумской области. По ВСУ точечно работают российская авиация, артиллерия и «Солнцепёки».
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.