Врач Пехотина рассказала, чем опасны гастрономические эксперименты на свидании

Кроме того, лучше не употреблять бобовые, не пить газированные напитки и не увлекаться жирной пищей, сказала врач, объяснив, что они могут вызвать вздутие и тяжесть в животе. Также она предостерегла от употребления блюд с резким запахом и потенциальных аллергенов.