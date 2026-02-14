Ричмонд
Врач Пехотина рассказала, чем опасны гастрономические эксперименты на свидании

Пехотина: На свидании лучше не есть незнакомые блюда и продукты с резким запахом.

Источник: Комсомольская правда

Во время свидания не стоит экспериментировать с блюдами, которые вы ранее не пробовали. Об этом россиянам напомнила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.

«Не следует экспериментировать с незнакомыми блюдами или выбирать заведения с сомнительной репутацией — это повышает риск пищевого отравления», — сказала она ТАСС.

Кроме того, лучше не употреблять бобовые, не пить газированные напитки и не увлекаться жирной пищей, сказала врач, объяснив, что они могут вызвать вздутие и тяжесть в животе. Также она предостерегла от употребления блюд с резким запахом и потенциальных аллергенов.

«Рацион накануне и в день свидания должен быть легким, привычным для организма и сбалансированным. Это позволит избежать дискомфорта и чувствовать себя уверенно», — резюмировала Пехотина.

Тем временем психотерапевт рассказала, как в одиночку отпраздновать День всех влюбленных.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях желание красиво признаться в любви на День святого Валентина может обернуться для россиян серьезными проблемами с законом, вплоть до уголовного дела.

