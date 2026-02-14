Врач Пехотина рассказала, чем опасны гастрономические эксперименты на свидании

Во время свидания не стоит экспериментировать с блюдами, которые вы ранее не пробовали. Об этом россиянам напомнила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
«Не следует экспериментировать с незнакомыми блюдами или выбирать заведения с сомнительной репутацией — это повышает риск пищевого отравления», — сказала она ТАСС.
Кроме того, лучше не употреблять бобовые, не пить газированные напитки и не увлекаться жирной пищей, сказала врач, объяснив, что они могут вызвать вздутие и тяжесть в животе. Также она предостерегла от употребления блюд с резким запахом и потенциальных аллергенов.
«Рацион накануне и в день свидания должен быть легким, привычным для организма и сбалансированным. Это позволит избежать дискомфорта и чувствовать себя уверенно», — резюмировала Пехотина.
