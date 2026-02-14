Ледяной разлом напугал туристов на Байкале

Представьте: тишина зимнего Байкала, морозный воздух… и вдруг — звук, будто прогремел оружейный выстрел! Земля буквально ушла из-под ног. 12 февраля десятки людей стали свидетелями того, как старая, промерзшая трещина на льду Байкала, в районе поселка Хужир на Ольхоне, рванула с новой силой. Вода хлынула наружу, словно пытаясь вырваться на свободу.
Среди отдыхающих оказалась архитектор и художница из Иркутска — Анастасия Байкалова. Вместе с ней в ледяную ловушку попал её верный спаниель Бен. Собака в считанные секунды оказалась на другой стороне разлома, отрезанная от хозяйки.
Из-за резкого потепления (днём температура поднялась до −4 градусов) лёд стал подвижным. За пару дней до происшествия в этом районе уже расходились швы, но тогда вода успела схватиться коркой.
Самое удивительное — паники не было! Местные жители и заядлые туристы знают: байкальский лёд никогда не молчит. Люди не бросились врассыпную к берегу, а просто замерли, дождались, пока утихнет гул, и спокойно двинулись обратно.