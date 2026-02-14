Омский вуз отправил гуманитарный груз в ЛНР

ОмГУ совместно с Координационным центром отправил большую партию гуманитарной помощи для добровольцев разведывательно-штурмовой бригады «Сибирь», выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба вуза.
Общий вес собранного груза составил две тонны.
В акции сбора активно участвовали студенты, преподаватели и сотрудники университета. В пункты сбора они приносили мясные и рыбные консервы, тушенку, сгущенное молоко, крупы, сахар, чай и кофе. Помимо продуктов вуз сформировал и партию вещевого довольствия, средств личной гигиены, лекарственных препаратов.
«Мы благодарим всех, кто откликнулся и внес свой вклад. Студенты, преподаватели, сотрудники объединились ради общего дела — помощи бойцам бригады “Сибирь”. Две тонны продовольствия, вещей и медикаментов в ближайшее время отправятся в Луганскую Народную Республику. Это наш вклад в Победу, наша поддержка тем, кто сегодня на передовой», — отметил и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт.
Груз в ближайшее время уедет в ЛНР, а далее помощь передадут бойцам бригады «Сибирь». В вузе подчеркнули, что подобная работа по поддержке участников СВО продолжится.
Ранее мы писали, что гуманитарный груз для наших бойцов отправили жители Октябрьского округа.
Также мы сообщали, что в Омске прошел семинар, где ветеранам СВО и их родным рассказывали, как можно оформить соцконтракт на ведение бизнеса.