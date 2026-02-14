Омский вуз отправил гуманитарный груз в ЛНР

«Мы благодарим всех, кто откликнулся и внес свой вклад. Студенты, преподаватели, сотрудники объединились ради общего дела — помощи бойцам бригады “Сибирь”. Две тонны продовольствия, вещей и медикаментов в ближайшее время отправятся в Луганскую Народную Республику. Это наш вклад в Победу, наша поддержка тем, кто сегодня на передовой», — отметил и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт.