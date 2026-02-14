«Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Британии. Каждый, кто погружён глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие», — сказал он.