Украина в военном отношении побеждена, заявил экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что иного мнения придерживаются лишь те, кто прислушивается к высказываниям властей Франции и Британии.
«Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Британии. Каждый, кто погружён глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие», — сказал он.
Комментарий прозвучал в разговоре со швейцарским изданием Weltwoche.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции меняется кардинально. Он подчеркнул, что движение идёт по всей линии. Президент Российской Федерации отметил, что российские военнослужащие освобождают территории «квадратными километрами».
Ранее сообщалось, что постпред Соединённых Штатов при НАТО Мэттью Уитакер признал, что РФ ежедневно продвигается вперёд на Украине.