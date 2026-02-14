15 февраля в Казахстане стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ

В нем участвуют:
- те, кто зачислен в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
- выпускники школ прошлых лет и колледжей;
- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
- граждане РК, обучившиеся за рубежом;
- обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования. Само тестирование пройдет с 1 марта по 6 апреля.
В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120.
Из них:
- 20 заданий на на предмет «История Казахстана»;
- по 10 заданий — на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность»;
- по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов.
Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.
«В целях повышения качества подготовки к ЕНТ были запущены пробные тесты. В начале учебного года на официальном сайте Национального центра тестирования опубликованы вспомогательные материалы для абитуриентов, включая список рекомендуемой литературы, перечень 100 ключевых исторических дат по предметам “История Казахстана” и “Всемирная история”, список терминов по “Информатике”, а также перечень обязательных литературных произведений по “Казахской литературе” и “Русской литературе”, — сообщили в Миннауки и высшего образования.
Кроме того, в программе тестирования для всех абитуриентов предусмотрен доступ к калькулятору, периодической таблице химических элементов и таблице растворимости солей, что позволяет создать более комфортные и объективные условия при сдаче ЕНТ.
Время тестирования — 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
Январское ЕНТ-2026 тестирование прошли около 184 тысяч человек. 75% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 25% — на русском и 113 человек — на английском. 68% абитуриентов набрали пороговый балл.
Средний балл по пяти предметам составил 64 балла. Максимальный результат — 138 баллов.
Зарегистрироваться на мартовское ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO.