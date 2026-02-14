15 февраля в Казахстане стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ

«В целях повышения качества подготовки к ЕНТ были запущены пробные тесты. В начале учебного года на официальном сайте Национального центра тестирования опубликованы вспомогательные материалы для абитуриентов, включая список рекомендуемой литературы, перечень 100 ключевых исторических дат по предметам “История Казахстана” и “Всемирная история”, список терминов по “Информатике”, а также перечень обязательных литературных произведений по “Казахской литературе” и “Русской литературе”, — сообщили в Миннауки и высшего образования.