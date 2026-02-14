Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали обманывать одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных

Аферисты активно звонили одиноким россиянам перед Днем святого Валентина. Соответствующие данные следуют из аналитики сервиса «МТС Защитник».

Аферисты активно звонили одиноким россиянам перед Днем святого Валентина. Соответствующие данные следуют из аналитики сервиса «МТС Защитник».

— Злоумышленники звонили одиноким мужчинам и женщинам. Рекорд по количеству звонков был в Москве: одинокой пожилой женщине без детей они пытались дозвониться 2 467 раз, — добавили в компании.

Пик звонков от преступников пришелся на первую половину 10 и 11 февраля — в эти дни бдительность у потенциальных жертв была ниже.

В этот же период наблюдался резкий рост сценариев аферистов, связанных с доставкой цветов и «тайными поклонниками», желающими продолжить знакомство, передает РИА Новости.

До этого киберполиция предупредила о рисках восстановления информации на фотографиях после закрашивания данных в редакторе телефона.

Кроме того, в МВД рассказали, что основной целью мошенников при краже аккаунтов на маркетплейсах являются покупки в рассрочку. В ведомстве посоветовали установить самозапрет на кредиты.

Ранее аферисты также начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей.