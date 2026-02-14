Мошенники начали обманывать одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных

Аферисты активно звонили одиноким россиянам перед Днем святого Валентина. Соответствующие данные следуют из аналитики сервиса «МТС Защитник».
— Злоумышленники звонили одиноким мужчинам и женщинам. Рекорд по количеству звонков был в Москве: одинокой пожилой женщине без детей они пытались дозвониться 2 467 раз, — добавили в компании.
Пик звонков от преступников пришелся на первую половину 10 и 11 февраля — в эти дни бдительность у потенциальных жертв была ниже.
В этот же период наблюдался резкий рост сценариев аферистов, связанных с доставкой цветов и «тайными поклонниками», желающими продолжить знакомство, передает РИА Новости.
До этого киберполиция предупредила о рисках восстановления информации на фотографиях после закрашивания данных в редакторе телефона.
Кроме того, в МВД рассказали, что основной целью мошенников при краже аккаунтов на маркетплейсах являются покупки в рассрочку. В ведомстве посоветовали установить самозапрет на кредиты.
Ранее аферисты также начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей.