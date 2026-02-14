Команда россиянина Дёмина победила в Матче восходящих звёзд НБА

В первом матче коллектив обыграл команду Трейси Макгрэди со счётом 41:36. Дёмин провёл на площадке девять минут, набрав два очка, совершив два подбора и две передачи. В финале команда Картера со счетом 25:24 обыграла команду Кармело Энтони. Демин набрал два очка.
19-летний россиянин был выбран «Бруклином» на драфте-2025 под общим восьмым номером. В нынешнем сезоне он провёл 46 матчей, в среднем набирая 10,8 очка, делая 3,1 подбора и 3,3 передачи.
Дёмин стал первым с 2019 года игроком «Бруклина», сыгравшим в Матче восходящих звёзд НБА. Ранее из россиян в такой игре участвовали Андрей Кириленко (2002, 2003) и Алексей Швед (2013).
Ранее Дёмин установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по продолжительности серии матчей с успешными трёхочковыми бросками среди новичков лиги. Спортсмен забрасывал трёхочковые в 34-х играх подряд.
