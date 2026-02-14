Команда россиянина Дёмина победила в Матче восходящих звёзд НБА

В первом матче коллектив обыграл команду Трейси Макгрэди со счётом 41:36. Дёмин провёл на площадке девять минут, набрав два очка, совершив два подбора и две передачи. В финале команда Картера со счетом 25:24 обыграла команду Кармело Энтони. Демин набрал два очка.