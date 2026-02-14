Омичи стали реже травмироваться и умирать на работе

В 2025 году на предприятиях Омской области произошло 68 несчастных случаев. Это меньше, чем в 2024 г., тогда было 72 случая — по данным Государственной инспекции труда, которые приводит «Омск-информ».
В результате несчастных случаев в прошлом году 60 жителей региона тяжело травмировались на работе, 7 человек погибли. Для сравнения, в 2024 г. было 57 тяжёлых травм и 12 смертей.
Один из умерших работал неофициально, и ГИТ вынуждена доказывать в суде, что человек скончался при выполнении трудовых обязанностей.
По данным ведомства, основной причиной травматизма в 2025 году стала неудовлетворительная организация производства работ.