Рютте предупредил, что США еще не скоро выведут свои силы из Европы

В понедельник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в будущем Вашингтон намерен оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как ответственность за обычную оборону континента должна перейти к европейским государствам. Он также сравнил европейских союзников США по альянсу с детьми, которые, по его выражению, больше не должны зависеть от родителя в лице Соединенных Штатов.