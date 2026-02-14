Рютте предупредил, что США еще не скоро выведут свои силы из Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что Соединенные Штаты в ближайшей перспективе не намерены выводить свои войска из Европы, при этом альтернативы американскому ядерному зонтику не существует.
В интервью телеканалу PBS он отметил, что для возможных изменений потребуется время. По его словам, ядерный зонтик является ключевой гарантией свободы в Европе.
«Но в долгосрочной перспективе сильное присутствие США, в том числе и в сфере обычных вооружений, всегда будет сохраняться», — сказал генсек НАТО.
В понедельник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в будущем Вашингтон намерен оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как ответственность за обычную оборону континента должна перейти к европейским государствам. Он также сравнил европейских союзников США по альянсу с детьми, которые, по его выражению, больше не должны зависеть от родителя в лице Соединенных Штатов.