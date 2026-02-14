Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Челябинска применила шоковый метод для водителей с детьми

В ходе рейда по проверке перевозки юных пассажиров госавтоинспекторы показали кадры с реальных мест ДТП с пострадавшими или погибшими детьми.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Утром 13 февраля 2026 года сотрудники полиции проверяли, как родители отвозят детей в школы, уделяя особое внимание тому, используются ли при этом детские кресла и ремни безопасности. Нарушителям грозили не только штрафы, но и «воспитательная беседа». Инспекторы продемонстрировали водителям видеозаписи с мест аварий, где пострадали дети. Цель такого шок-метода — наглядно показать, к чему может привести пренебрежение правилами.

Проверки выявили серьезные нарушения. Так, один из водителей, перевозил ребенка в автокресле, но сам никогда не имел прав. Мужчину отстранили от вождения, составили протокол по статье 12.7 КоАП РФ, а автомобиль задержали.