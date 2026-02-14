Полиция Челябинска применила шоковый метод для водителей с детьми

Утром 13 февраля 2026 года сотрудники полиции проверяли, как родители отвозят детей в школы, уделяя особое внимание тому, используются ли при этом детские кресла и ремни безопасности. Нарушителям грозили не только штрафы, но и «воспитательная беседа». Инспекторы продемонстрировали водителям видеозаписи с мест аварий, где пострадали дети. Цель такого шок-метода — наглядно показать, к чему может привести пренебрежение правилами.