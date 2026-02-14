Дистанционные мошенники взялись за пенсии: у пожилых людей выманивают деньги под предлогом проверки индексации

Схема работает по следующему сценарию: человеку приходит сообщение с предложением перейти по ссылке или установить приложение для «проверки размера выплат». Затем у него запрашивают личные данные — СНИЛС, паспортные сведения, данные банковской карты или коды из СМС. В некоторых случаях вредоносное ПО автоматически похищает информацию после установки. В итоге мошенники получают доступ к деньгам и персональной информации, а также могут действовать от имени человека.