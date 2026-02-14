Дистанционные мошенники взялись за пенсии: у пожилых людей выманивают деньги под предлогом проверки индексации

В Башкирии участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей и получателей социальных выплат. Как сообщает региональное Отделение Социального фонда, злоумышленники пользуются январскими и февральскими индексациями и предлагают пенсионерам «проверить» правильность начислений.
Схема работает по следующему сценарию: человеку приходит сообщение с предложением перейти по ссылке или установить приложение для «проверки размера выплат». Затем у него запрашивают личные данные — СНИЛС, паспортные сведения, данные банковской карты или коды из СМС. В некоторых случаях вредоносное ПО автоматически похищает информацию после установки. В итоге мошенники получают доступ к деньгам и персональной информации, а также могут действовать от имени человека.
В Социальном фонде подчеркивают, что никакие сторонние сервисы и боты не имеют доступа к данным о социальных выплатах и не могут проверить индексацию. Получить достоверную информацию можно только через портал «Госуслуги», официальный сайт СФР, по телефону контакт-центра 8−800−10−000−01 или при личном обращении в клиентские службы и МФЦ.
