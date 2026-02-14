Ричмонд
Названо самое счастливое в любви поколение

РИА Новости: самым счастливым в любви поколением оказались миллениалы.

ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Самым счастливым в любви поколением оказались миллениалы: именно они чаще представителей поколения X, поколения Z и беби-бумеров говорят, что удовлетворены своей личной жизнью, выяснило РИА Новости, проанализировав данные исследования международной компании Ipsos.

Так, около 65% миллениалов заявили, что удовлетворены своей любовной и сексуальной жизнью. Для сравнения: среди представителей поколения X таких примерно 59−60%, поколения Z — 57%, а среди беби-бумеров — лишь 55%.

При этом число респондентов, которые чувствуют себя любимыми, оказалось примерно равным во всех поколениях.

В частности, себя считают любимыми 79% беби-бумеров, 77% миллениалов и 76% представителей поколения Z. Наименьший результат оказался у поколения X — 75% респондентов ответили, что считают себя любимыми.

В исследовании приняли участие около 24 тысяч респондентов из 29 стран. Опрос проводился онлайн с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. Погрешность составила приблизительно 3,5 процентного пункта.