Женщину оштрафовали за одно слово в интернет-споре: что она сказала

Ранее жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление в групповом домовом чате. Она назвала одного из мужчин «хохлом», поскольку его фамилия оканчивалась на «о». Оппонента это сильно задело. Он заявил, что не потерпит таких оскорблений в свой адрес, ведь его сын — на СВО.