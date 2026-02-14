Женщину оштрафовали за одно слово в интернет-споре: что она сказала

Суд оштрафовал россиянку на три тысячи рублей за оскорбительные сообщения в ходе интернет-спора. Об этом сказано в судебных материалах, передает РИА Новости.
Конфликт между двумя женщинами разгорелся в чате, где пользователи предлагают отдать вещи даром. Администратор сообщества заблокировала одну из участниц, посчитав ее поведение назойливым. После удаления из чата женщина решила продолжить выяснение отношений в личной переписке.
В ходе диалога стороны обменялись взаимными упреками, в том числе в вопросах грамотности.
«Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь», — написала администратор собеседнице.
Именно эта фраза стала поводом для обращения в прокуратуру. По итогам проверки был составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Оскорбление». Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа.
Ранее жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление в групповом домовом чате. Она назвала одного из мужчин «хохлом», поскольку его фамилия оканчивалась на «о». Оппонента это сильно задело. Он заявил, что не потерпит таких оскорблений в свой адрес, ведь его сын — на СВО.