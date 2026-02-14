Ричмонд
В центре Перми откроется Масленичная ярмарка

Она будет работать всю неделю.

Источник: Администрация города Перми

Масленичная ярмарка откроется в центре Перми, сообщили в городской администрации.

На время Масленичной неделе — с 16 по 23 февраля — на городской эспланаде в центре Перми развернут ярмарку с товарами местных производителей. В администрации города Перми сообщают, что там можно будет найти как изделия мастеров народных промыслов из Прикамья, так и гастрономические изыски.

Так, из еды на ярмарке будут представлены продукты пчеловодства, пироги с калиной и вишней, пряники, чак-чак и варенье из шишек, а мастера-рукодельники предложат покупателям расписную посуду и плетёные изделия.

Ярмарочные домики на эспланаде будут работать с 16 по 23 февраля с 12:00 до 19:00 по будням и с 11:00 до 19:00 по выходным.