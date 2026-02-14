В центре Перми откроется Масленичная ярмарка

На время Масленичной неделе — с 16 по 23 февраля — на городской эспланаде в центре Перми развернут ярмарку с товарами местных производителей. В администрации города Перми сообщают, что там можно будет найти как изделия мастеров народных промыслов из Прикамья, так и гастрономические изыски.