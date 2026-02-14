В Москве ожидается рекордное потепление до плюс 4 градусов

В Москве 14 февраля синоптики прогнозируют рекордную температуру до +4 градусов. Об этом информирует официальный сайт Гидрометцентра России.
Дневные значения температуры в столице достигнут +2… +4 градусов. Южный или юго-западный ветер усилится до 3−8 м/с. Уровень атмосферного давления составит примерно 735 мм рт. ст., уточняют метеорологи.
Тем не менее, потепление будет кратковременным. По данным экспертов, в ночь на 15 февраля, с приходом холодного фронта и снегопадом, завершится фаза оттепели. К утру северо-западный порывистый ветер опустит столбики термометров до −10… −8 градусов в Москве и до −13… −8 градусов в Московской области. Днем ожидается не выше −8… −6 градусов.
Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Центральной России на 14 февраля. При этом специалист отметил, что погодные перемены вряд ли порадуют жителей страны, поскольку облачность и гололедица создадут «мрачноватую погоду». Кроме того, он объяснил потепление сдвигом траектории потоков воздуха.