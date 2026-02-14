В Москве ожидается рекордное потепление до плюс 4 градусов

Тем не менее, потепление будет кратковременным. По данным экспертов, в ночь на 15 февраля, с приходом холодного фронта и снегопадом, завершится фаза оттепели. К утру северо-западный порывистый ветер опустит столбики термометров до −10… −8 градусов в Москве и до −13… −8 градусов в Московской области. Днем ожидается не выше −8… −6 градусов.