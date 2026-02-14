Жители Рязанской области выступили против строительства свинокомплексов

~К концу 2024-го «Агропромкомплектация» запустила в Рязанской области два свинокомплекса~ («Поплевинский» в Ряжском округе и «Моловский» в Кораблинском). В ближайшее время новые площадки должны были построить в том же Кораблинском и еще трех округах: Скопинском (где один свинокомплекс и так есть), Михайловском и Старожиловском. Но тут жители спохватились — один за другим, начиная с прошлого года, вспыхнули локальные протесты. Развиваются они одинаково: неравнодушные собирают подписи «против», записывают обращения к властям, включая самого президента, организуют группы в соцсетях, где описывают ужасы будущих свиноферм.