Когда в 2026 году в Башкирии начнется священный месяц Рамадан

По утверждениям священнослужителей, в дни Рамадана Аллах вознаграждает верующего за каждое совершенное им благое дело. Поэтому на протяжении всего месяца верующие мусульмане должны соблюдать один из самых строгих постов, который включает в себя полный отказ от еды, питья и развлечений в дневное время.