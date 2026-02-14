Когда в 2026 году в Башкирии начнется священный месяц Рамадан

Рамаданом называют девятый месяц мусульманского лунного календаря. Его начало ежегодно приходится на разное время. В 2026 году священный месяц Рамадан в Башкирии начнется 17 февраля с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 18 февраля, а последний продлится до вечера 19 марта.
Каждый год эти сроки сдвигаются. Это связано с тем, что мусульманский лунный календарь короче григорианского на 11 дней. В этом году месяц Рамадан продлится 29 дней и завершится празднованием Ураза-байрам 20 марта.
Пост
По утверждениям священнослужителей, в дни Рамадана Аллах вознаграждает верующего за каждое совершенное им благое дело. Поэтому на протяжении всего месяца верующие мусульмане должны соблюдать один из самых строгих постов, который включает в себя полный отказ от еды, питья и развлечений в дневное время.
Соблюдение поста (саум) — одно из главных требований в Рамадан. Саум обозначает полное самоограничение, отказ от еды, напитков, курения и иных удовольствий с рассвета до заката Солнца. Первый прием пищи (сухур) разрешен перед молитвой до первых лучей солнца. Второй раз есть (ифтар) разрешено сразу по окончанию вечерней молитвы, после захода солнца.
Готовиться к посту рекомендуется заранее. За неделю до начала надо постепенно сокращать потребление пищи вечером и увеличивать приемы воды утром и ночью. Так организм легче адаптируется к изменениям режима.
Молитвы и добрые дела
Разрешено молиться больше обычного, кроме традиционных пяти молитв совершается дополнительный намаз (таравих) ночью. Кроме того, полагается читать Коран, заниматься благочестивыми делами, проявлять щедрость, оказывать помощь нуждающимся, прощать обиды, навещать близких и родственников, размышлять о смысле жизни.
В Рамадан нельзя сквернословить и ругаться, обманывать, лгать и поступать несправедливо, проявлять гнев и раздражительность, поддаваться соблазнам и искушениям, отвлекающим от духовного пути.
Ураза-байрам
Наиболее важной из ночей священного месяца считается ночь на 27 день поста (в этом году она приходится с 16 на 17 марта) — Лейлат аль-кадр или «ночь предопределения». Согласно исламу, в эту ночь Аллах может изменить судьбу каждого человека.
Завершается Рамадан одним из двух главных мусульманских праздников — Ид аль-Фитр (в переводе с арабского «праздник разговения», а по-тюркски — Ураза-байрам). В 2026 году праздник выпадает на 20 марта. В республике этот день является официальным выходным.