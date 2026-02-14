Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аршавин в грубой форме уволил из «Зенита» психолога, которая работала там 10 лет

Заместитель гендиректора футбольного клуба «Зенит» по спортивному развитию Андрей Аршавин в грубой форме уволил психолога Ирину Рюхину. Об этом специалист рассказала в беседе с журналистами.

Заместитель гендиректора футбольного клуба «Зенит» по спортивному развитию Андрей Аршавин в грубой форме уволил психолога Ирину Рюхину. Об этом специалист рассказала в беседе с журналистами.

Девушка проработала в академии команды порядка 10 лет. За это время жалоб на нее ни разу не поступало. Руководство было довольно тем, что психолог помогает не только футболистам, но и другим работникам.

Несмотря на это, бывший футболист решил ее уволить. Год назад он предупредил Рюхину, что работать в «Зените» ей осталось не так долго.

— В футболе главный авторитет и психолог — это тренер, как в школе — учитель, — объяснил свое решение Аршавин.

По словам психолога, с экс-игроком сборной России она встречалась всего четыре раза. Их диалоги были короткими, но при этом обычными.

— Ничего не скрывая, ответила: «Идет десятый год». Он тут же ответил: «Это будет последний», — сказала Рюхина в беседе с Sport24.ru.

До этого Аршавин подтвердил сокращение бюджета в петербургском клубе.

Также Аршавин добился снижения алиментов на восьмилетнюю дочь Есению, которую ему родила бывшая жена Алиса.