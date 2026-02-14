В США продемонстрировали боевой подводный дрон-прилипалу Lamprey

Уничтожить же скопление подобных аппаратов крайне тяжело. Наверняка они, как и подводные лодки или морские мины, обнаруживаются с помощью сонара (эхолокатора), а после обнаружения могут быть поражены глубинными бомбами или торпедами. Проблема заключается в их кооперации между собой. Например, основное современное оружие против подводных угроз это вертолет с погружным сонаром. Пока один такой вертолет будет охотиться за дроном, рядом может всплыть его «собрат» в другой модификации и запустить воздушный дрон или ракету-воздух воздух, либо же навести на противолодочный вертолет авиацию. Или, например, несколько Lamprey могут собраться в стаю и атаковать надводный корабль залпом воздушных дронов или мини-торпед — даже если они не потопят его, то повредят системы и корпус.