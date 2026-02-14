Синоптики предупредили про дождь и налипание мокрого снега в Беларуси 14 февраля

В Гродно и Гродненской области в ночные часы будет преобладать облачная погода, возможны небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Днем будет без осадков, однако облачная погода сохранится. В утренние часы вероятны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха окажется в течение дня от −5 до −7 градусов.