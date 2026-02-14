Синоптики предупредили про дождь и налипание мокрого снега в Беларуси 14 февраля

Синоптики сказали про дождь и налипание мокрого снега в Беларуси в субботу, 14 февраля 2026 года. Подробности сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, за погоду в стране будет отвечать теряющий активность циклон, который смещается со стран Балтии на северные регионы Беларуси. Ожидается облачная погода, во многих районах прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В ночные часы осадки окажутся умеренными, а днем небольшими.
Ночью местами возможно налипание мокрого снега. В отдельных районах вероятен слабый гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер будет переменных направлений. Температура воздуха в течение суток окажется от −4 до +2 градусов. По северо-западной части Беларуси будет до — 10 градусов.
Погода в Минске и Минской области: прогноз на 14 февраля.
В Минске и Минской области ночью будет облачно, временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег). По городу возможны слабые гололед, туман, на дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют от 0 до +2 градусов.
Днем сохранится облачная погода, не исключены и осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Утром возможны слабые гололед и туман, на дорогах гололедица. Днем температура воздуха составит от 0 до −2 градусов. А во второй половине дня похолодает до −8 градусов.
Погода в Бресте, Брестской области: прогноз на 14 февраля.
В Бресте и Брестской области в субботу, 14 февраля, синоптики в ночные часы прогнозируют облачную погоду. Возможны небольшие осадки: дождь, мокрый снег, снег. Их вероятность оценивается в 80−90%. Вероятны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.
Днем сохранится облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В утренние часы ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение дня окажется от −1 до −3 градусов. Ветер будет переменных направлений.
Погода в Витебске, Витебской области: прогноз на 14 февраля.
В Витебске и Витебской области ночью будет облачная погода, временами пройдут осадки (дождь, снег, мокрый снег). Возможны слабые туман, гололед, на дорогах гололедица.
В дневные часы сохранится облачная погода. Не исключены небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В утренние часы — слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет переменных направлений. Температура воздуха составит от −1 до +1 градуса.
Погода в Гомеле, Гомельской области: прогноз на 14 февраля.
В Гомеле и Гомельской области ночью ожидается облачная погода, возможны осадки (дождь, мокрый снег, снег). Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем также сохранится облачная погода, осадков не прогнозируется. В утренние часы вероятные слабые туман и гололед. Ветер окажется переменных направлений. Температура воздуха в течение дня составит от 0 до +2 градусов.
Погода в Гродно, Гродненской области: прогноз на 14 февраля.
В Гродно и Гродненской области в ночные часы будет преобладать облачная погода, возможны небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Днем будет без осадков, однако облачная погода сохранится. В утренние часы вероятны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха окажется в течение дня от −5 до −7 градусов.
Погода в Могилеве, Могилевской области: прогноз на 14 февраля.
В Могилеве и Могилевской области в ночные часы прогнозируется облачная погода, временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). Возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Днем сохранится облачная погода, временами также пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В утренние часы прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер ожидается переменных направлений. Температура воздуха в течение дня составит от −1 до +1 градусов.
