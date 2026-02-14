«Все испортил»: Малинин высказался о восьмом месте на Олимпиаде в Италии

Фигурист из США Илья Малинин прокомментировал свои результаты на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен дал интервью американскому телеканалу NBC.
После короткой программы Малинин стал лидером среди всех остальных участников. Перед произвольной программой он набрал с запасом несколько баллов.
— Честно говоря, у меня просто нет слов. Я был в шоке, я не знал, чего ожидать. Я тренировался весь сезон, чтобы дойти до этого момента и откатать как можно лучше, но этого не произошло, — высказался он.
По его словам, перед соревнованиями он чувствовал себя полностью готовым, каких-либо сомнений в победе у него не было.
— Я этого не ожидал. Я чувствовал себя готовым, выходя на лед. Возможно, я был слишком уверен. Я все испортил. Честно говоря, это первое, что пришло мне в голову, — приводит его слова телеканал.
В сумме Малинин набрал 264,49 балла, став в итоге восьмым. В произвольной программе фигурист сделал множество ошибок: совершил «бабочку» на четверном акселе, сдвоил риттбергер, упал при четверном лутце.
Российский фигурист Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Италии, заняв шестое место в мужском одиночном катании. По итогам двух программ спортсмен набрал 271,21 балла.
Ранее Гуменник заявил, что не беспокоится о своем итоговом результате на Олимпийских играх. Для него важнее всего продемонстрировать свои способности.