Синоптик рассказала о резком похолодании в Москве в начале недели

«В понедельник у нас прогнозируется приближение нового циклона с юго-запада. Ночью уже местами небольшой снег, а днем снег умеренный, местами даже сильный, возможна метель, потому что ветер усилится до 8−13 метров в секунду. При такой скорости ветра со снегом — это уже вполне может быть метель. Низкий фон температуры сохраняется. Ночь на понедельник минус 13 — минус 15, по области минус 13 — минус 18. Днем в Москве минус 8 — минус 10, и по области минус 8 — минус 13. Температура будет на 6 градусов ниже нормы, во вторник тоже на 6 градусов и в среду где-то на 7 градусов», — сказала Макарова.