Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказала о резком похолодании в Москве в начале недели

В Москве в начале недели ожидается небольшой снег и до минус семи градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Температура воздуха в начале неделе будет на 6−7 градусов ниже нормы, в понедельник возможна метель, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В понедельник у нас прогнозируется приближение нового циклона с юго-запада. Ночью уже местами небольшой снег, а днем снег умеренный, местами даже сильный, возможна метель, потому что ветер усилится до 8−13 метров в секунду. При такой скорости ветра со снегом — это уже вполне может быть метель. Низкий фон температуры сохраняется. Ночь на понедельник минус 13 — минус 15, по области минус 13 — минус 18. Днем в Москве минус 8 — минус 10, и по области минус 8 — минус 13. Температура будет на 6 градусов ниже нормы, во вторник тоже на 6 градусов и в среду где-то на 7 градусов», — сказала Макарова.